O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta sexta-feira (10) os senadores de direita que votaram a favor da Reforma Tributária , aprovada no Senado na última quarta-feira (8). Nas palavras do ex-presidente, tem parlamentar que "se elegeu como patriota e vota com os vermelhos", fazendo alusão à cor do Partido dos Trabalhadores (PT). Veja como votou cada senador.

“O que podemos esperar de uma árvore podre, que é esse partido vermelho [PT]? O que se pode esperar de um parlamentar que se elege de verde e amarelo e vota com os vermelhos?”, questionou Bolsonaro, sem citar nomes, durante um evento no Espírito Santo onde recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Entre os senadores que votaram com o projeto do governo, está o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI). Além dele, o senador Eduardo Gomes (PL-TO), do partido de Bolsonaro, também foi favorável ao relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

No Espírito Santo, Bolsonaro ainda falou sobre "traíras", que segundo ele "ficam para trás".

“No nosso meio aparecem alguns traíras, mas esses ficam para trás. Somos imperfeitos. Mas não podemos admitir pessoas que têm imunidade para votar o que bem entender”,afirmou.

O Senado aprovou em segundo turno nesta quarta-feira (8) a reforma tributária defendida pelo governo Lula (PT). O texto agora voltará para a Câmara. Votaram a favor do projeto 53 senadores, enquanto 24 parlamentares foram contrários ao texto, mesmo resultado do primeiro turno.

Como se trata de uma alteração na Constituição, eram necessários 49 votos (três quintos) dos 81 senadores para aprovação do texto.

Apesar da pressão da oposição, a composição de partidos do governo conseguiu aprovar o texto, considerado crucial para o mandato atual.