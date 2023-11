Divulgação Summit Êxito de Empreendedorismo 2023 terá palestras com intérprete em libras

Você sabia que o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas surdas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)? É uma parcela importante da nossa população que, muitas vezes, fica excluída simplesmente por eles não terem a Língua Brasileira de Sinais disponível em diversos serviços e situações cotidianas.

Pensando na inclusão destes brasileiros ávidos por aprendizado, a 5ª edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, que acontece entre os dias 06 e 10 de novembro, terá todas as suas apresentações com interpretações em libras.

"A única dificuldade que o surdo tem é a comunicação. Uma vez que ele é atendido, não tem nenhuma dificuldade em se desenvolver plenamente com suas habilidades", relata o tradutor e intérprete de libras e co-fundador do Duolibras, Manolo Torres. "O que o Summit Êxito de Empreendedorismo está fazendo através do Instituto Êxito de Empreendedorismo é de uma importância que não dá para mensurar. O evento vai permitir com que o surdo tenha informação onde ele não encontra em lugar nenhum, uma vez que ele até pode fazer pesquisas na internet, mas que não vai encontrar com a interpretação em libras", finaliza.

"Inclusão é um dos pilares do Instituto Êxito de Empreendedorismo, não à toa temos a Câmara de diversidade e Inclusão na nossa instituição, e não poderíamos deixar de fora do Summit Êxito de Empreendedorismo", relata o idealizador do evento e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz. "Ter a interpretação em libras vai possibilitar que muitos surdos possam ter acesso a conteúdos que certamente irão transformar suas vidas através do empreendedorismo", finaliza.

Ao todo, quem for acompanhar ao evento terá mais de 70 horas de conteúdos, com palestras e painéis. Entre os palestrantes confirmados estão a CEO da Atom S/A e investidora do “Shark Tank Brasil”, Carol Paiffer; o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler; o fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz; a CEO do Centro Hoffman, Heloisa Capelas; o fundador e CEO da Polishop, João Appolinário; o reitor do Centro Universitário UniCarioca e vice-presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Celso Niskier; a CEO e co-founder da Mobye Brasil, Lilian Primo Albuquerque; e o fundador da Anhanguera Educacional e da Must University, Antonio Carbonari Netto.

Divulgação Manolo Torres, intérprete de libras

Com o tema "Histórias Reais”, as apresentações do Summit Êxito de Empreendedorismo 2023 ocorrerão sempre das 9h às 21h. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente pelo site www.summitexito.com.br . A programação completa está disponível no site www.summitexito.com.br



Serviço

Summit Êxito de Empreendedorismo 2023

De 06 a 10 de novembro, das 9h às 21h

Inscrições gratuitas: www.summitexito.com.br