Luciano Rodrigues O Banco do Brasil em parceria com a Biasi Leilões vai realizar uma série de leilões de imóveis residenciais em diversas regiões do Brasil com lances a partir de R$ 49 mil reais.

O Banco do Brasil, em parceria com a Biasi Leilões , realiza no mês de novembro 03 leilões de imóveis residenciais com lances a partir de R$ 49 mil reais. O primeiro leilão será realizado no dia 08/11, a partir das 11h00; o segundo está programado para o dia 21/11, a partir das 10h00, com uma segunda data para o dia 28/11, no mesmo horário; e, por fim, o último leiloará 06 imóveis de propriedade mista no dia 22/11, a partir das 13h30. Todos os leilões serão conduzidos online por Eduardo Consentino, da Biasi Leilões, diretamente no site da leiloeira.

Ao todo são 56 imóveis disponíveis nas regiões de São Paulo, Paraíba, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco e Piauí. O imóvel de lance mínimo de menor valor é uma casa de 70m² localizada em Catolé da Rocha, na Paraíba; já o imóvel com lance mínimo de maior valor é uma casa de 455m² localizada na região central de Corumbaíba, estado de Goiás.

Vale destacar também um imóvel de propriedade mista localizado na região de Bariri, interior de São Paulo, com 214440m² de área construída e valor mínimo do lance a R$ 2.509.500,00.

As regiões com mais imóveis disponíveis em leilão são Paraíba (36 imóveis) e São Paulo (06 imóveis). Em São Paulo, uma casa de 158.98m² localizada em Assis, interior de SP, está sendo leiloada no valor de R$ 315.615,00. Para quem busca algo em regiões turísticas, uma casa com 200.00 m² de área de terreno em Águas de Lindóia - Goiás, está sendo leiloada no valor de R$ 315.615,00.

Os lances devem ser feitos no site da Biasi Leilões, e o pagamento dos lances podeser realizado à vista, na emissão do contrato de compra e venda, vide edital. Para saber mais sobre o leilão de imóveis do Banco do Brasil e da Biasi Leilões, acesse a página do leilão em: www.biasileiloes.com.br.

Serviço

Leilão de imóveis residenciais

Imóveis: 32

Região: SP e PB

Data: 08/11

Horário: a partir das 11h00

Pagamento: 100% à vista na emissão do contrato de compra e venda

Local: Site

Leilão de imóveis residenciais

Imóveis: 18

Região: SP, SC, ES, GO, MS, PB, PE e PI

Data: 21/11 e 28/11

Horário: a partir das 10h00

Pagamento: 100% à vista na emissão do contrato de compra e venda

Local: Site

Leilão de imóveis residenciais