Bolsa Família paga parcela amanhã; veja quem recebe

Os depósitos do mês de outubro do Bolsa Família tiveram início no dia 18. Amanhã, os pagamentos serão efetuados para os beneficiários com NIS de final 9.

Além disso, uma das mudanças mais relevantes diz respeito à inclusão de novos adicionais no programa. Agora, crianças de até 6 anos receberão um adicional de R$ 150, gestantes e membros com idade inferior a 18 anos terão direito a um adicional de R$ 50. Essas alterações resultaram em uma modificação no valor médio do programa.

Para receber, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A inscrição pode ser feita em um posto de cadastramento ou atendimento da assistência social no município.

Para encontrar o posto de atendimento mais próximo, saber as documentações necessárias ou para outras informações, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e encontre a aba Serviços -- Carta de Serviços.

Veja o calendário:



NIS terminado em 1: 18 de outubro;

NIS terminado em 2: 19 de outubro;

NIS terminado em 3: 20 de outubro;

NIS terminado em 4: 23 de outubro;

NIS terminado em 5: 24 de outubro;

NIS terminado em 6: 25 de outubro;

NIS terminado em 7: 26 de outubro;

NIS terminado em 8: 27 de outubro;

NIS terminado em 9: 30 de outubro;

NIS terminado em 0: 31 de outubro.





A principal regra é que a família tenha renda mensal de até R$ 218 (duzentos e dezoito reais) por pessoa. Isso significa que toda a renda gerada pelas pessoas da família, por mês, dividida pelo número de pessoas da família, deve ser de, no máximo, R$ 218. Neste mês, voltam a ser pagos os benefícios de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes entre sete e 18 anos. Além dos R$ 150 a mais para crianças de até seis anos.

Em outubro, o governo não deposita o Auxílio Gás

Para receber o Auxílio Gás, a família deve estar inscrita no Cadastro Único e possuir renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa. O pagamento é feito a cada dois meses, então volta em outubro, após ter sido pago em agosto.

