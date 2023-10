iStock Programa ainda não foi lançado

Golpistas já estão utilizando o nome Voa Brasil , programa do Governo para disponibilizar passagens aéreas por até R$200 e que ainda não está funcionando, para direcionar vítimas a sites fraudulentos e roubar dados bancários e dinheiro. A Kaspersky explica como o golpe ocorre e mostra como confirmar se um anúncio é verídico.

O esquema tem início com vídeos e anúncios falsos patrocinados em redes sociais, para que apareçam na linha do tempo de pessoas com possível interesse no programa. A partir desses anúncios fraudulentos, uma vez clicados, a vítima é redirecionada para um site de cadastro, também manipulado pelos criminosos.

O site pede dados pessoais de praxe em cadastros, como nome completo e CPF, para que ele “libere” os requisitos necessários para que a pessoa continue a compra. A promessa é de algumas passagens aéreas com ida e volta por R$200.

Exemplo de site com o golpe, solicitando pagamento

Ao prosseguir, é solicitado que a vítima gere sua guia de pagamento, que deve ser realizado em até 30 minutos. Esse pagamento é referente a taxas de “impostos, fiscalização de aviação civil e taxa de contribuição ao turismo brasileiro sustentável”. Uma vez clicado para gerar a guia, o site redireciona para outro portal ainda com o nome do Voa Brasil, onde a pessoa enganada precisa pagar o valor adiantado via Pix ou cartão de crédito como última parte do cadastro. Ao concluir a operação, a vítima tem prejuízo financeiro e pode ter os dados do cartão de crédito capturados pelos golpistas.

“É sempre importante as pessoas desconfiarem das mensagens, principalmente se vierem de redes sociais, aplicativos de conversa e e-mails. Os criminosos aproveitam novidades e temas comentados na imprensa, como os prometidos pelo programa, para que suas táticas sejam mais verídicas. No entanto, os ataques podem ser evitáveis se o usuário se manter atento e desconfiar, desde a busca do site para as possíveis passagens até o pagamento do serviço. É importante conferir o que está sendo acessado e onde você está colocando suas informações pessoais pois, com as atualizações de fraudes, todo cuidado é pouco”, comenta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

Para se manter protegido enquanto busca novidades do programa e conseguir realizar uma compra com segurança, os especialistas da Kaspersky recomendam: