Divulgação Caixa +Milionária pode pagar R$ 82 milhões hoje; veja como apostar

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (11) o concurso 85 da +Milionária. O prêmio estimado é de R$ 82 milhões. Os apostadores podem apresentar suas apostas até às 19h em casas lotéricas, ou de forma digital, através do site ou aplicativo da Caixa.

O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor mínimo para apostar é de R$ 6, marcando seis números no volante e mais dois trevos. De acordo com dados estatísticos da Caixa, as chances de um apostador acertar os 6 números mais os 2 trevos da loteria com uma aposta mínima e levar o prêmio total é de 1 em 238 milhões.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais). As apostas online são feitas apenas com cartão de crédito. Os sorteios ocorrerão a partir das 20h e serão transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

