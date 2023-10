Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mega-sena

Um mês após o concurso 2630 da Mega-Sena ser sorteado, o único vencedor do prêmio de R$ 84.729.015,05 ainda não resgatou a bolada. A aposta é de Santa Luzia, Minas Gerais, e foi feita na casa lotérica Rota da Sorte, no bairro Asteca.



O sorteio foi realizado no dia 9 de setembro e custou R$ 5, com as seis dezenas premiadas: 14 - 18 - 38 - 31 - 26 - 22.

Os prêmios da Mega-Sena ficam disponíveis para retirada por 90 dias, depois desse período, o prêmio prescreve, e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No concurso 2630, 250 apostas que acertaram cinco dezenas ganharam R$ 24.675,33 cada. Além das 9.565 apostas que levaram R$ 921,34 pelo acerto de quatro dezenas.

A probabilidade de ter a mesma sorte que o ganhador de Santa Luzia, ou seja, acertar todas as seis dezenas em um único jogo simples, é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.​

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

O vencedor pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.112,00, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.