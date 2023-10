Fernanda Capelli Restituição do IRPF é paga hoje





O quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é pago nesta sexta-feira (29). A Receita Federal pagará R$ 1.965.610.737,14 a 1.261.100 contribuintes.

O pagamento desse lote terá correção de 4,28% no valor. A base usada para o cálculo é a taxa Selic, que atualmente se encontra em 12,75% ao ano. Isso significa que, caso tenha sido calculado na declaração R$ 1 mil para restituir, vão ser creditados R$ 1.042,80.

No decorrer de 2023, a RF já efetuou o pagamento de 21,7 milhões de restituições, totalizando um montante de R$ 31,2 bilhões. Desse valor, 92% corresponderam ao exercício de 2023, enquanto os outros 8% se destinaram a exercícios anteriores.

No mês de agosto, o quarto lote de restituições beneficiou 6,1 milhões de contribuintes, que receberam um total de R$ 7,5 bilhões.

Para saber se está neste lote, é necessário acessar a página de restituição no site da Receita Federal e preencher os dados solicitados. A consulta também pode ser feita através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e para iOS.

A restituição é, basicamente, uma iniciativa da Receita Federal de devolver valores excedentes pagos pelo contribuinte em sua declaração. Existe uma fila preferencial e certas regras a serem cumpridas. Veja quais são:

· 246.013 idosos acima de 80 anos;

· 2.464.031 entre 60 e 79 anos;

· 163.859 com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave;

· 1.052.002 cuja maior fonte de renda seja o magistério





O pagamento da restituição será efetuado pelo Pix ou na conta bancária indicada pelo contribuinte durante a declaração. Caso haja algum contratempo e o crédito não seja realizado, é possível reagendar o pagamento por meio do Portal do Banco do Brasil pelo site https://www.bb.com.br/irpf ou pela central de relacionamento BB nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).