Reprodução/Twitter/@jairomalta Entregadores de apps como Rappi, iFood, Uber Eats e Loggi reivindicam taxas de entrega mais justas

Entregadores anunciaram que entrarão em greve a partir desta sexta-feira (29) por melhoria nas condições de trabalho. Parte da categoria aderiu à paralisação prevista para durar todo o fim de semana.



Como início do protesto, o Sindicato dos Motoboys de São Paulo realizará nesta sexta-feira um almoço solidário às 12h30, na frente da sede do iFood, na Avenida dos Autonomistas, em Osasco (SP).

"O evento serve para mostrar a indignação da categoria em relação ao desprezo das empresas de aplicativos pelos entregadores ao oferecerem propostas que não contemplam os valores reivindicados, pelos representantes dos trabalhadores, de R$ R$ 35,76 para motociclistas e R$ 29,60 por hora logada, mais hora online (tempo de espera) e questões mínimas de saúde e segurança para os entregadores", diz o Sindimoto-SP, em nota.



"Os trabalhadores estão cansados desta exploração, não vendo outra alternativa para reverter essa situação que não seja as manifestações, já que as empresas não querem dar os reajustes ou resolver a precarização dos trabalhadores, enquanto ficam bilionárias e enganam à população com mentiras e práticas antissindicais", completa.



Em Brasília, a categoria projetou um vídeo com reivindicações na Biblioteca Nacional. Veja:





Os entregadores protestaram contra a demora na regulação do serviço e argumentam que a renda por hora de trabalho logada nos aplicativos caiu 53,60% depois da popularização dos aplicativos, de R$ 22,90 em 2013 para R$ 10,55 em 2023.

O Conselho Nacional dos Sindicatos de Motoboys e Motoentregadores, a Aliança Nacional dos Motoboys e Motoentregadores e as centrais sindicais reivindicam os valores mínimos de R$ 35,76 para motociclistas e R$ 29,63 para ciclistas profissionais por hora de trabalho.

Já a proposta das empresas varia de R$ 10,20 a R$ 12 para motociclistas e de R$ 6,54 a R$ 7 para ciclistas. Elas são representadas pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) - que reúne as empresas Amazon, iFood, Flixbus, Uber, Zé Delivery, Buser, 99 e Lalamove – e pelo Movimento Inovação Digital (MID) – que reúne mais de 150 empresas, entre elas, Mercado Livre, GetNinjas, PayPal, Loggi, Movile, Americanas, C6 Bank, Facily, Rappi, OLX e euEntrego.