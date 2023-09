Transpetro Transpetro

A Transpetro (Petrobras Transportes) publicou nesta sexta-feira (29) três editais para concurso público que somam 1.079 vagas, sendo que 207 são para início imediato e as demais para cadastro de reserva.



As vagas são para cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais que variam entre R$ 4.636,99 e R$ 12.731,70.

Os interessados devem acessar o site da Cesgranrio , organizadora da banca, entre os dias 29 de setembro e 30 de outubro de 2023. Para se candidatar, é necessário pagar a taxa de inscrição, que varia a depender do cargo a ser ocupado, sendo:

Nível médio: R$ 70,00

Nível superior: R$ 100,00

Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 9 de outubro.

Segundo o edital, as provas objetivas e discursivas devem ser aplicadas na data provável do dia 10 de dezembro de 2023.

As vagas foram divididas da seguinte forma:

Edital 1: 64 vagas imediatas e 441 no cadastro reserva;

Edital 2: 90 vagas imediatas e 60 no cadastro reserva; e

Edital 3: 53 vagas imediatas e 371 no cadastro reserva.

Os editais do concurso Transpetro estão contam com 1.079 vagas, sendo 207 imediatas e 872 no cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior, sendo eles:

Cargo profissional Transpetro de nível médio

Vagas: 512

Remuneração: R$5.563,90

Requisitos: curso técnico de nível médio na área da especialidade

Cargo profissional Transpetro de nível superior

Vagas: 720

Remuneração: R$12.739,70

Requisitos: curso de graduação de nível superior na área da especialidade

Auxiliar de Saúde (ASA)

Vagas: 32

Remuneração: R$7.765,59

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Condutor Bombeador (CDM/BBD)

Vagas: 8

Remuneração: R$8.268,02

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Condutor Mecânico (CDM/MEC)

Vagas: 8

Remuneração: R$8.268,02

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Cozinheiro (CZA)

Vagas: 24

Salário: R$5.622,18

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Eletricista (ELT)

Vagas: 16

Remuneração: R$8.268,02

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Moço de Convés (MOC)

Vagas: 8

Remuneração: R$4.636,99

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Moço de Máquinas (MOM)

Vagas: 8

Remuneração: R$4.636,99

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Segundo Oficial de Máquinas (2OM)

Vagas: 128

Remuneração: R$12.731,70

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Segundo Oficial de Náutica (2ON)

Vagas: 184

Remuneração: R$12.731,70

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Taifeiro (TAA)

Vagas: 8

Salário: R$5.622,18

Requisitos: cursos e certificados específicos da área

Os candidatos aprovados vão atuar nos polos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Maranhão, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Pará, ou nacional, a depender do cargo e especialidade escolhidos.