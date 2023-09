Reprodução O azeite é uma boa opção para deixar o peixe menos seco

O hemisfério Norte do mundo vem sofrendo com uma onda intensa de calor , resultante das mudanças climáticas. Em algumas regiões da Europa, secas e incêndios geradas em decorrência do calor, acabaram atingindo as safras de azeitonas, que, consequentemente, afetou na precificação do azeite no mundo inteiro.

Segundo um levantamento feito pela empresa de inteligência de mercado Horus, no Brasil, o aumento do valor do azeite virgem e extravirgem ficou acima dos 20%. A pesquisa leva em consideração o período de agosto de 2022 e agosto de 2023.

Em 2022, o azeite de oliva virgem de 450ml era vendido nos mercados brasileiros no valor de R$ 24,96. Após um ano, o mesmo azeite saltou para R$ 31,66. Já o extravirgem de 500 ml foi de R$ 28,40 para R$ 35,97.

A pesquisa explica que os azeites seguem em uma tendência contrária aos demais alimentos por conta do clima. "A Europa vem sofrendo com uma grande seca e o Brasil, que importa boa parte desse produto, passou a sofrer também as consequências disso".

Atualmente, a maior produtora de azeite no mundo é a Espanha , sendo responsável por cerca de 45% da oferta global do produto. Entretanto, desde o primeiro semestre de 2023, o continente europeu sofre com uma onda intensa d calor. O levantamento feito pela Bloomberg mostra que, caso a seca perdure, a produção no país deve reduzir pela metade.

A seca na Espanha é tamanha que moradores começaram a fazer procissões pedindo por chuva. Além disso, o governo espanhol ainda anunciou um pacote que disponibiliza € 2,2 milhões para s agricultores possam atualizar as estruturas hídricas.

Roubos de azeite

Com o aumento do valor do produto, o azeite começou a ser visado por assaltantes, que invadem armazéns de produtores de azeite extra virgem do país. A iguaria acabou sendo apelidada de "ouro líquido". Além do produto final, as azeitonas também tem sido cobiçadas por criminosos. No último dia 30 de agosto, cerca de 50 mil litros de azeite foram roubados, o que equivale a cerca de € 420 mil (R$ 2,24 milhões).

Em março, um grupo criminoso conseguiu pegar cerca de 20 toneladas de azeitonas em uma área rural da Espanha.

Brasil

O Brasil possui uma produção de azeite pequena, sendo considerado como um dos maiores importadores do produto no mundo — Japão, Estados Unidos e Canadá estão juntos na lista. O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) aponta que, em 2023, cerca de 1% do mercado nacional de azeite foi abastecido com produtos brasileiros.

Pela alta dependência do produto importado, o preço nas gondolas de supermercado tendem a continuar crescendo. O produto não é tido como essencial na vida, mas tronou-se um 'queridinho' na culinária. Algumas alternativas para a substituição são o óleo composto e o óleo de milho.

Os preços só deverão cair caso a próxima safra, que inicia no mês de outubro, consiga ser boa. Entretanto, especialistas acreditam que a alta continuará.