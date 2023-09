Foto: MDAS/Divulgação Bolsa Família paga parcela de setembro nesta segunda; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal faz novos depósitos do Bolsa Família nesta semana, a partir de segunda-feira (25). Os depósitos do calendário atual tiveram início no dia 18 para os beneficiários com Número de Identificação Social ( NIS ) de final 1, e vão até o próximo dia 29.

Uma das mudanças mais relevantes dos últimos meses diz respeito à inclusão de novos adicionais no programa. Agora, crianças de até 6 anos receberão um adicional de R$ 150, gestantes e membros com idade inferior a 18 anos terão direito a um adicional de R$ 50. Essas alterações resultaram em uma modificação no valor médio do programa.

O calendário de pagamentos é organizado conforme o último digito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira:

NIS terminado em 1: 18 de setembro - já pago;

NIS terminado em 2: 19 de setembro - já pago;

NIS terminado em 3: 20 de setembro - já pago;

NIS terminado em 4: 21 de setembro - já pago;

NIS terminado em 5: 22 de setembro - já pago;

NIS terminado em 6: 25 de setembro;

NIS terminado em 7: 26 de setembro;

NIS terminado em 8: 27 de setembro;

NIS terminado em 9: 28 de setembro;

NIS terminado em 0: 29 de setembro.



O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) continua sendo o requisito para acessar o programa, e é possível fazer um pré-cadastro por meio do aplicativo do CadÚnico, seguido de comparecimento ao CRAS mais próximo. As novas diretrizes estabelecem os processos para inclusão e recebimento do benefício social, incluindo a emissão de um cartão para saque mensal pelos responsáveis familiares.

Para se habilitar ao Bolsa Família, as famílias precisam cumprir determinados requisitos nas áreas de saúde e educação, incluindo a regularidade da frequência escolar para crianças e adolescentes com idades entre quatro e 17 anos, o acompanhamento pré-natal para gestantes, a avaliação nutricional (considerando peso e altura) de crianças com até sete anos, e a adesão ao calendário nacional de vacinação.

Neste mês, somente os benefícios regulares do Bolsa Família serão pagos. O Auxílio Gás dos Brasileiros, pago a cada dois meses, volta em outubro.

O beneficiário pode consultar mais informações das seguintes maneiras: