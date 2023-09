Unsplash/Alexander Grey Dólar





Nesta quinta (21), a moeda norte-americana avançou 1,10%, sendo vendida a R$ 4,9336 (com máxima em R$ 4,936), após as primeiras reações de investidores à redução de 0,50 ponto percentual da taxa básica de juros. Já a Selic caiu de 13,25% para 12,75% ao ano.

No exterior, a opção do Fed (Banco Central dos Estados Unidos) por manter inalteradas as taxas de juros entre 5,25% e 5,50% ao ano, também foi avaliada por analistas ao longo do dia. Na contramão do câmbio, o Ibovespa terminou o dia no vermelho.







No dia anterior, o dólar fechou o dia em alta de 0,35%, vendido a R$ 4,8725. Com o resultado desta quinta-feira, a moeda acumula alta de 1,29% na semana e quedas de 0,33% no mês, e 6,53% no ano.

O Ibovespa caiu de 2,15% para 116.145 pontos, sob influência do tombo das ações de diversas empresas, como a Magazine Luiza, o Grupo Soma e a construtora MRV, que chegaram a cair mais de 5% ao longo do dia.

Os bancos também tiveram baixas consideráveis após a decisão do Copom. Na véspera, o índice fechou o dia em queda de 0,37% e 17.846 pontos. Agora, o Ibovespa acumula queda de 2,20% na semana, além de altas de 0,34% no mês, e 5,84% no ano.