Divulgação Caixa Lotofácil da Independência sorteia R$ 200 milhões hoje e não acumula; como apostar?

A Lotofácil da Independência pode pagar um prêmio de R$200 milhões para quem acertar os 15 números neste sábado (9). Os sorteios ocorrerão a partir das 20h e serão transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Diferentemente dos concursos regulares, a Lotofácil da Independência não acumula. Na edição de 2022, 79 apostas acertaram as 15 dezenas do prêmio principal , resultando em um prêmio individual de R$ 2.248.149,10 para cada ganhador.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais). As apostas online são feitas apenas com cartão de crédito.

Para participar, basta marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis na cartela. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Junto com o prêmio principal, a Lotofácil da Independência também contempla aqueles que acertam 14, 13, 12 e 11 números. A distribuição dos prêmios é determinada pelo número de ganhadores em cada categoria.

Os jogadores também têm a opção de participar de um bolão, onde podem apostar em grupo. Cada participante receberá uma cota individual com um recibo próprio, permitindo o recebimento separado dos prêmios. Os bolões da Lotofácil têm um preço mínimo de R$ 12 e devem conter pelo menos duas cotas, com o número máximo dependendo da quantidade de números escolhidos em cada aposta.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas desejada. No entanto, é importante observar que nesse cenário pode haver uma tarifa de serviço adicional, que não excederá 35% do valor da cota.

Os valores podem ser retirados em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco. Os ganhadores têm 90 dias para retirar o prêmio.