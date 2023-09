O Dia INSS paga aposentadorias de agosto nesta sexta

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga nesta sexta-feira (1) as aposentadorias e pensões de agosto para segurados cujo valor do benefício é de até um salário mínimo (R$.1320) e tem benefício terminado em 6.

Divulgação INSS Calendário de pagamento do INSS 2023

A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NF), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 - 9. É preciso considerar o penúltimo algarismo, ou seja, o que vem antes do dígito. Segundo o instituto, são mais de 36 milhões de segurados para receber algum benefício do INSS, que inclui aposentadorias, pensões e auxílio-doença e o auxílio-reclusão.

Veja o calendário para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.320):

Final 1: 25 de agosto;

final 2: 28 de agosto;

final 3: 29 de agosto;

final 4: 30 de agosto;

final 5: 31 de agosto;

final 6: 1º de setembro;

final 7: 4 de setembro;

final 8: 5 de setembro;

final 9: 6 de setembro;

final 0: 8 de setembro



Como conferir?

Os beneficiários podem verificar os valores e as datas pelo aplicativo (disponível para Android e iOS) e site do Meu INSS, ou pelo telefone 135, de segunda à sábado, das 7h às 22h.

O valor mínimo dos benefícios aumentou durante o calendário de 2023, junto com o aumento do salário mínimo. Se nos primeiros meses o piso era de R$ 1.302, hoje é de R$ 1.320. No entanto, o aumento não afetou os valores dos benefícios do INSS acima do mínimo, já que esse reajuste é feito de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).