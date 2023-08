Creative Commons e Marcos Santos/USP Imagens Imposto de Renda: restituição será paga em quantos lotes?

A Receita Federal anunciou que os pagamentos do 4º lote da restituição do Imposto de Renda serão feitos amanhã, 31 de agosto. O quarto lote contemplará cerca de 6,1 milhões de contribuintes, totalizando R$ 7,5 bilhões. A maioria (5,7 milhões) corresponde a contribuintes não prioritários que entregaram suas declarações até 29 de maio. O lote também inclui restituições residuais anteriores.

Para saber se está neste lote, é necessário acessar a página de restituição no site da Receita Federal e preencher os dados solicitados. A consulta também pode ser feita através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e para iOS. Saiba tudo sobre imposto de renda aqui .

Ao todo, os pagamentos das restituições serão pagas em cinco lotes, sendo o desta quinta-feira o penúltimo.

Os pagamentos seguem o seguinte calendário:

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 29 de setembro.

O pagamento da restituição será efetuado pelo Pix ou na conta bancária indicada pelo contribuinte durante a declaração. Caso haja algum contratempo e o crédito não seja realizado, é possível reagendar o pagamento por meio do Portal do Banco do Brasil pelo site https://www.bb.com.br/irpf ou pela central de relacionamento BB nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).



Para saber se a restituição está disponível , os contribuintes podem fazer a consulta no site da Receita Federal. Quem está com a declaração processada e em fila de restituição mas ainda não foi contemplado no 4º lote deve receber o valor no 5º e último lote, que será pago no dia 29 de setembro.