MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Emprego formal: Brasil cria 142,7 mil vagas em julho

Segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), anunciadas pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (30), o Brasil gerou 142.702 mil vagas de emprego formal em julho de 2023. No mesmo período em 2022, foram criados 225.016 mil empregos.

O Brasil criou 1.166.125 vagas até julho deste ano. No mesmo período de 2022 foram criadas 1.613.048 vagas formais, indicando uma queda de mais de 26% em relação ao período de janeiro a junho de 2022. Essas informações refletem o saldo líquido, ou seja, a diferença entre contratações e demissões, da geração de empregos formais.



Geração de trabalhos formais por setor:

Serviços: 656.014

Construção: 194.471

Indústria: 156.264

Agropecuária: 100.142

Comércio: 59.244

O salário médio de admissão atingiu R$ 2.116,18 em julho. Isso representa uma redução de 1,3% comparado a junho, quando o salário de contratação estava em R$ 2.143,43, e um aumento de 2,8% em relação a julho de 2022, quando o salário médio de admissão era de R$ 2.058,10.



Setores com maior saldo:

Serviços (+56.303 postos);

Comércio (+26.744 postos);

Construção (+25.423 postos);

Indústria (+21.254 postos).

Os dados do Caged abrangem somente as vagas com registro formal. Visto que as empresas podem atualizar informações de contratações e demissões retroativamente, os números podem variar mensalmente. Essa análise não engloba o mercado de trabalho informal, como faz a Pnad Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por exemplo.