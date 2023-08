Divulgação/Ministério da Educação Concurso do MEC oferece 220 vagas

Termina nesta segunda-feira (28) o prazo para se inscrever no concurso público do Ministério da Educação (MEC). O processo seletivo visa preencher 220 vagas de nível superior para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais.



As inscrições podem ser feitas até às 18 horas (horário de Brasília) pelo site do Cebraspe , onde também é possível encontrar o edital com detalhes do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 80.

Os aprovados terão salário de R$ 6.255,90, sendo R$ 2.419,90 como vencimento básico e R$ 3.836,00 referentes à Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (CDPGPE). A jornada é de 40 horas semanais.

Para se inscrever, é necessário ter diploma de conclusão de curso de graduação em nível superior, em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Das 220 vagas disponíveis, 11 são reservadas para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros. O MEC afirma que a indicação do tipo de vaga deve ser feita no momento da inscrição, com envio de documentação especificada no edital.



O processo seletivo contará com duas provas objetivas, com 50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 específicos, e uma prova de redação. Nas provas objetivas, serão cobrados conteúdos de língua portuguesa, direito constitucional e políticas públicas, entre outros. As avaliações serão aplicadas em Brasília (DF), no dia 8 de outubro.