Lorena Amaro Banco Central comunica novo vazamento de dados de chaves Pix

Um total de 238 chaves Pix de clientes da Phi Pagamentos (Phi Serviços de Pagamentos S.A.) vazaram, informou o Banco Central nesta terça (22). O problema ocorreu por falhas pontuais em sistemas da instituição de pagamento. Esse foi o quinto vazamento de dados desde o lançamento do Pix, em novembro de 2020.

O BC declarou que os mecanismos de segurança e de monitoramento do Pix minimizaram a dimensão dos dados vazados, limitando a exposição a 238 chaves Pix, ou menos de 0,00004% das mais de 630 milhões de chaves cadastradas no (DICT) Diretório de Identificadores de Contas Transacionais.

A exposição não implica necessariamente o vazamento total das informações, mas a visibilidade temporária para terceiros. Veja aqui como se proteger de golpes no Pix.

Conforme informado pela autarquia, houve exposição de dados cadastrais, sem impacto nas transações financeiras. Informações protegidas pelo sigilo bancário, como saldos e senhas, não foram comprometidas. Embora o impacto para os clientes seja considerado baixo, o BC optou por divulgar o incidente em nome da transparência.

Aqueles com informações expostas serão notificados via aplicativo Phi Pagamentos ou internet banking. O BC enfatizou que esses são os únicos meios de aviso para a exposição das chaves Pix e alertou sobre comunicações não oficiais, como telefonemas, SMS e e-mails.

O Banco Central informou que o Brasil bateu novo recorde de transações via Pix em um único dia. No último dia 4, foram registradas 142,4 milhões de movimentações feitas com o sistema de pagamentos instantâneos. O sistema de pagamentos teve alta de 105% com 11,7 bilhões de transações feitas em 2022.