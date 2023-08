Ivonete Dainese Santander oferece salário de R$ 8,3 mil em processo seletivo

O prazo para participar do processo seletivo para ser trainee no Santander vai até 1º de setembro. O programa oferece oportunidade em São Paulo/SP, com remuneração mensal de R$ 8,3 mil.

A seleção dos candidatos engloba etapas como inscrição online, avaliações, participação em academia de conhecimento, envolvimento em painéis e entrevistas, culminando em entrevistas finais. A previsão é de que os trainees selecionados iniciem o programa em janeiro de 2024.

Os trainees serão orientados por executivos do banco e terão chance de participar de um intercâmbio internacional da empresa. As vagas são para São Paulo/SP, nas áreas de Atacado, Finanças, Tecnologia, Wealth Management, Riscos, Varejo, Jurídico, entre outras.

O programa inclui salário de R$ 8,3 mil e benefícios como auxílio-transporte, assistência médica e odontológica, apoio para academia, auxílio-creche, instalações para bicicletas, bolsa auxílio, parcerias empresariais, plano de previdência privada, sistema de remuneração variável, capacitações, refeitório, vale-alimentação e vale-refeição.

Para participar, é necessário ter concluído a graduação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, em qualquer área. A proficiência em inglês, embora não seja essencial para a maioria das vagas, pode ser vantajosa. Flexibilidade para viagens ou mudanças de cidade é requerida, e experiência prévia pode ser valorizada.