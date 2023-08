Ricardo Syozi 123 milhas cancelou passagens da linha Promo, que prometia valores abaixo do praticado pelo mercado

A 123Milhas anunciou nesta sexta-feira (18) a suspensão do pacote "Promo", que oferecia viagens com preços mais baixos que o mercado. A decisão, segundo a empresa, impactará passagens compradas para viagens entre setembro e dezembro deste ano.

Em nota, a 123 afirmou que a medida foi tomada devido ao atual momento do setor. Ela, porém, não exemplificou se houve redução na procura de pacotes de viagens ou deu detalhes sobre a crise.

"Devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha PROMO foi suspensa temporariamente e não emitiremos as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023", afirmou.

A empresa afirmou que os bilhetes já emitidos continuarão valendo. Já as passagens compradas a partir desta sexta deverão ser devolvidas por meio de um voucher, com acréscimo de 150% do CDI.

"Nós entendemos que essa mudança é inesperada e lamentamos o inconveniente que isso possa causar. Para nós, manter a sua confiança é o mais importante. Por isso, estamos fazendo o possível para minimizar as consequências deste imprevisto", concluiu.

O benefício poderá ser usado em produtos do site da 123 Milhas. A empresa não informou se irá ressarcir os clientes em dinheiro.

A suspensão dos pacotes revoltou clientes nas redes sociais, que prometeram ir à Justiça para conseguir manter suas viagens.

"Passei anos falando que a 123milhas era insustentável e vendo todos os meus amigos comprando passagens e, de fato, indo viajar… Quando eu resolvo dar um voto de confiança e compro a passagem, o que acontece? O sistema da 123milhas se prova insustentável", disse uma cliente.

Passei anos falando que a 123milhas era insustentável e vendo todos os meus amigos comprando passagens e, de fato, indo viajar…

Quando eu resolvo dar um voto de confiança e compro a passagem, o que acontece?

O sistema da 123milhas se prova insustentável! 🫠 — Gabriella, sempre Gabriella ✨ (@gabipaiva_adv) August 19, 2023

"E eu que já caí no golpe da Hurb (esperando meu ressarcimento) e, agora, também caí no golpe da 123 milhas? Pobre não consegue nem viajar em pazzzz nesse país", afirmou outra.

O Procon-SP informou que deve notificar a empresa no começo da próxima semana.

Caso Hurb

Essa é a segunda vez que uma empresa de pacote de viagens cancela sua linha promocional sem aviso prévio. Em junho, a Hurb (ex-Hotel Urbano) anunciou a suspensão dos pacotes flexíveis e deixou milhares de clientes na mão.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) decidiu suspender temporariamente a venda de novos pacotes com datas flexíveis da empresa devido a irregularidades encontradas nas práticas comerciais da companhia. A medida foi tomada como forma de proteção aos consumidores e busca garantir a resolução dos problemas antes que novas vendas sejam realizadas.

A Hurb já havia sido notificada no ano passado sobre as denúncias recebidas e solicitada a apresentar esclarecimentos sobre as práticas comerciais adotadas pela empresa. No entanto, as respostas apresentadas não foram suficientes para sanar as irregularidades apontadas pelos consumidores. A empresa chegou a solicitar a negociação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), alegando diminuição no número de reclamações.

Entretanto, nos últimos meses, aumentaram expressivamente os relatos de clientes em todo o Brasil por problemas como cancelamentos de viagens sem aviso prévio, atraso no pagamento a hotéis e falta de assistência em casos de problemas durante a viagem e hospedagem.

Em meio a crise, a empresa demitiu 400 pessoas, cerca de 40% do efetivo de funcionários.