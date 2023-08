Divulgação Vem aí mais uma edição da Feira de Artes da Vila Madalena

Agosto chegou! E com ele, a 46ª Feira de Artes da Vila Madalena, tradicional evento de rua de São Paulo. Neste ano, a feira ocorre em 20 de agosto, domingo, das 9h às 19h, Fradique Coutinho, Wizard, Mourato Coelho e Fidalga , Vila Madalena, região oeste da capital paulista. São 400 expositores de arte e artesanato vindos de diversas partes do Brasil e da América Latina, além de 80 espaços de gastronomia e de atrações culturais. Um dia especial para passear, curtir, comer bem e fazer compras direto de quem produz.

A feira ressalta o propósito de valorizar os artistas e seus trabalhos. Atua como ponte entre o público e quem produz. É um lugar plural, democrático e que busca impulsionar a cadeia da economia criativa. Peças de arte, artesanato, beleza, decoração, design, moda... comercializadas por artesãos, produtores e pequenas marcas.



Os destaques da 46ª edição:



Rua dos Veganos uma parceria com o Encontro Vegano JMA em sua primeira participação no evento, traz expositores de produtos diversos não derivados de animais, oficinas etc

Rua dos Brechós. Outra novidade da edição, uma rua exclusiva para garimpar roupas, calçados e acessórios.

Rua dos Orgânicos. Sucesso em 2022, ela volta este ano com tudo, apresentando produtos cultivados e certificados , a partir de métodos sustentáveis e não prejudiciais ao ecossistema local.

Rua das Crianças. A diversão fica por conta das agências de modelo Max Fama e Models Black, do Grupo YBrasil. Elas organizaram uma programação recheada de atividades: desfiles, shows com artistas infantis, workshop de pintura facial, esculturas com balões e muito mais.

Durante a feira, a Base 22 Ambiental, empresa de consultoria, gerenciamento, projetos e comércio de resíduos, realiza coleta gratuita de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos que estão sem uso. Serão disponibilizados coletores para receber esses itens. Ainda há possibilidade de agendar a retirada.

Neste dia, especialmente, a Architects Office abre o escritório e convida o público a conhecer as produções e os bastidores da agência de arquitetura, urbanismo e design de interiores. Lá também está em cartaz a exposição Mundos Possíveis, com projetos que instigam a imaginar futuros desejáveis para o habitar, trazendo investigações sobre sustentabilidade.

Bateu aquela fome? Na Praça de Alimentação, uma variedade de menus de dar água na boca. Os pontos de bar estão espalhados pelo evento e oferecem as melhores opções e cartas de bebidas.

A parte musical tem de tudo e um pouco mais. Tem indie, instrumental, jazz, MPB, pop rock... para todos os gostos, a Apresentação nos palcos ficará no comando do Cantor ,compositor e comunicador Marquês e do Cantor Roberto Mhoreti e claro um pocket show durante o evento. Imperdível a apresentação de Mariana Aydar, ganhadora do Grammy Latino 2020 de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa, encerrando o palco Sujinho, das 18h às 19h e Pérola Negra encerra o palco Fidalga.

A 46ª Feira de Artes da Vila Madalena é realizada pelo Centro Cultural Vila Madalena, mobilizador também da Noel na Vila - Madalena vai às compras e da Feira Fidalga. A produção executiva segue com a Casarão Brasil que este ano completou 15 anos atuando na área de direitos humanos dedicada à promoção amparo , proteção e isonomia dos direitos da população LGBTI .

46ª Feira de Artes da Vila Madalena



Quando: 20 de agosto de 2023, domingo, das 9h às 19h

Onde: Fradique Coutinho, Wizard, Mourato Coelho e Fidalga – Vila Madalena, São Paulo

Realização: Centro Cultural Vila Madalena

Produção executiva: Casarão Brasil

Entrada gratuita e para todas as idades