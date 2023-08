MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Haddad e Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que é equivocado pensar que a busca por consensos em pautas sensíveis e polêmicas demonstre concentração de poder. Segundo Lira, a formação das maiorias políticas é feita com diálogo permanente com líderes partidários e os integrantes da Casa.

A afirmação do presidente é uma resposta a uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse em entrevista que “a Câmara está com um poder muito grande e [que] ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo”.

Lira rebateu e disse que os deputados têm dado sucessivas demonstrações de que a Casa é parceira do País, independente do governo. De acordo com o presidente da Câmara, essas manifestações não contribuem no processo de diálogo e na construção de pontes tão necessários para que o País avance.

“Todos os projetos de interesse do País são discutidos e votados com toda seriedade e celeridade”, afirmou Lira por meio de suas redes sociais.

“É equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revele concentração de poder na figura de quem quer que seja. A formação de maioria política é feita com credibilidade e diálogo permanente com os líderes partidários e os integrantes da Casa. Essa missão é do Governo, e não do presidente da Câmara, que ainda assim tem se empenhado para que ela aconteça”, destacou o presidente.

Lira citou ainda a aprovação de projetos que demonstram o comprometimento da Câmara com as pautas relativas ao desenvolvimento econômico do País, como a PEC da Transição, a Reforma Tributária e a votação do novo arcabouço fiscal (PLP 93/23).