Divulgação Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) definiu a comissão especial que vai definir os requisitos e etapas do concurso público para novos servidores da pasta. A expectativa é de que sejam abertas 520 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, conforme Portarias MGI nº 2.847 e 2.761, de 16 junho de 2023, do Ministério de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que autorizam o Mapa a realizar o concurso.

Em relação ao edital, o objetivo é que seja publicado até dezembro, conforme as exigências legais. Após a sua publicação, serão definidas as datas para a realização das provas, atendendo à necessidade de tempo para a preparação adequada dos candidatos e à disponibilidade de locais para a aplicação dos exames. A possibilidade de formação de cadastro reserva também será definida no edital do concurso, juntamente com demais informações.

Deverão ser ofertadas vagas para os cargos de Agente de Atividades Agropecuárias; Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e Técnico de Laboratório no Nível Médio Técnico e, para Nível Superior, Auditor-Fiscal Federal Agropecuário; Analista em Ciência e Tecnologia e Tecnologista. Os cargos são para atuação no Mapa e no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A escolha da banca organizadora será feita de forma criteriosa, considerando a experiência, capacidade técnica e idoneidade da empresa selecionada.

A remuneração pode chegar a mais de R$ 22 mil para nível superior e a distribuição das vagas será feita de acordo com as necessidades do ministério, levando em consideração as áreas de atuação e as demandas existentes.

O último concurso realizado pelo Mapa ocorreu em 2017, onde foram ofertadas 300 vagas para Auditor-Fiscal Agropecuário, com mais de 19 mil inscritos.