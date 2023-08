Luciano Rodrigues Itaú está fora do ar

Clientes do banco Itaú se queixam na manhã desta segunda-feira (7) de instabilidade no internet banking, tanto ni site quanto no aplicativo. Segundo o site de monitoramento Downdetector, o número de reclamações supera 4 mil.



O auge das reclamações se deu às 9h12 da manhã de hoje, mas os servidores seguem inoperantes.

O usuário que tenta logar no site do banco vê a seguinte mensagem: "Esta página não está funcionando". Se a tentativa é feita pelo aplicativo, o aviso é "Houve um erro inesperado, por favor, tente novamente."

Também há registros de reclamações na utilização do Pix.

Ao todo, 69% das reclamações são de "Login no aplicativo móvel"; 22% em "Operações no internet banking" e 9% no "PIX".

Em nota, o banco se desculpou com os usuários e parceiros e disse que "está trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível."

Veja reclamações nas redes:





itau arrume esse app agoraaa eu preciso pagar as minhas contas pic.twitter.com/IusmaU1aPk — exausta (@brfaedo) August 7, 2023





Quinto dia útil e o app do Itaú simplesmente NÃO FUNCIONA pic.twitter.com/iOA24ra2JO — thab (@thab__b) August 7, 2023