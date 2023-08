Lula Marques/ Agência Brasil - 22/03/2023 Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, durante coletiva de imprensa

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco , confirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, irá dar andamento no texto da reforma tributária nesta quinta-feira (3). Os dois têm reunião marcada para realizar o gesto simbólico de repasse do projeto.



"Parece-me que amanhã os autógrafos ficarão prontos na Câmara dos Deputados - é a notícia que tenho -, e o presidente Arthur Lira virá pessoalmente trazer os autógrafos à presidência do Senado. Acho importante isto, que é uma demonstração, inclusive, de alinhamento do Senado com a Câmara dentro do propósito comum de se ter uma reforma tributária no Brasil", disse Pacheco, durante a sessão do Senado nesta quarta.

Pacheco reforçou que o texto será analisado pela Constituição e Justiça do Senado assim que chegar na Casa. A relatoria também será do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

"Nosso objetivo é que até o final do ano nós possamos promulgar essa emenda à Constituição da reforma tributária do País", completou Pacheco.

A expectativa é que a tramitação do texto seja finalizada apenas em dezembro, isso porque após a passagem pelo Senado, a Câmara precisará analisar as alterações feitas pelos congressistas.