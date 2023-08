Pedro França/Agência Senado Líder do governo no Congresso elogia ação do Banco Central; entenda













O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, comemorou a queda de 0,5 ponto na taxa Selic na noite desta quarta-feira (2). Líderes do governo avaliam que a a redução na taxa de juros melhora o ambiente entre economia e política, com o distensionamento da relação entre BC, Planalto e Congresso. “Finalmente o Banco Central fez o L, entrou no ritmo do país de melhora dos índices econômicos”, defendeu o senador.

O Banco Central cortou os juros pela primeira vez em três anos . Por 5 votos a 4, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual, para 13,25% ao ano. A decisão surpreendeu o mercado financeiro, que esperava um corte menor, de 0,25 pontos.



Na próxima quinta-feira (10) o presidente do Banco Central comparecerá ao Senado para fornecer informações em uma audiência no plenário.

“Cria um clima mais ameno para a vinda de Campos Neto ao Senado. Ajuda a distensionar a relação entre Banco Central, Senado e governo para focarmos na recuperação econômica. Atende uma expectativa. Esperamos que possa ter uma continuidade da queda”, declarou o líder do União Brasil, Efraim Filho (PB).

Nesta quarta-feira (2), Fernando Haddad, ministro da Fazenda , ressaltou que o governo está empenhado em aprovar no Congresso o novo arcabouço fiscal e os demais temas da agenda econômica. O ministro repetiu o pedido de trabalhar em coordenação com os Poderes Legislativo e Judiciário.

“Devemos continuar no mesmo caminho. Ano que vem é muito desafiador. Temos um desafio fiscal importante [zerar o déficit primário]. Temos de sair de dez anos de conflito para dez anos de congraçamento”, comentou Haddad.