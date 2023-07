Divulgação O economista Cleveland Prates

O Portal iG anuncia a chegada de Cleveland Prates como o mais novo reforço no time de colunistas de economia. Com vasta experiência no setor público e privado, Prates traz consigo uma visão estratégica para impulsionar o plano de reestruturação e expansão da plataforma.

A contratação do economista como colunista é parte integrante da reestruturação do iG , que recentemente passou por mudanças em sua equipe de gestão. Júlia de Castro Correia, anteriormente Diretora Comercial, é a nova CEO , desde o início do mês, com o objetivo de reposicionar o portal, almejando a vice-liderança do mercado.

A equipe executiva também conta com Paulo Leal, nomeado Vice-Presidente Executivo, e Índio Guerra Brasileiro, que assume como Vice-Presidente de Novos Negócios do iG.

De acordo com o VP Executivo, o portal expressa o compromisso de ampliar sua oferta de conteúdos e editorias. "Estamos investindo em novas áreas, como notícias, finanças, empreendedorismo, futebol e entretenimento, e-commerce e publicidade, além de aprimorar nossa estratégia de posicionamento para impulsionar nosso crescimento em 2023", afirma Leal.

Entre os planos executáveis em curto, médio e longo prazo, o iG planeja apresentar um plano para abertura de capital em Bolsa em 2025, quando completará 25 anos de existência. Em parceria com o grupo de comunicação O Dia, vice-líder no Rio de Janeiro, e com a inclusão de 16 novas editorias em São Paulo e 60 editorias no Estado do Rio, o portal reforçará sua posição como potência em geração de conteúdo próprio, um ativo valorizado pelo mercado e que atrai audiência, agências e marcas anunciantes.

Com a adição de Cleveland Prates como colunista, o iG reforça sua meta de dobrar a audiência e o alcance a curto prazo. A expansão da redação, a contratação de colunistas e influenciadores, além de novas parcerias com redes sociais e agregadores de podcasts e videocasts, compõem a estratégia para consolidar o portal como referência em conteúdo diversificado e informativo, mantendo o foco em prestar serviços de qualidade ao público.

Com uma equipe experiente e ambiciosa, o Portal iG está preparado para atingir novos patamares de sucesso na comunicação digital no Brasil. O vasto conhecimento e experiência de Cleveland Prates certamente contribuirão significativamente para o crescimento exponencial do portal, proporcionando à audiência análises aprofundadas e informações relevantes em um ambiente em constante expansão e renovação.