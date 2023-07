Divulgação O novo trio gestor do Portal iG; meta de dobrar a audiência

Com mais de 20 anos de história, o Portal iG passa por mudanças na gestão coorporativa. Júlia Correia, então diretora comercial, assume agora o cargo de CEO da empresa.

Natural de Recife (PE), Júlia é jornalista por formação, atuou como repórter televisiva. com passagens por afiliadas da Record TV e da Band. Unindo a paixão por vendas e tecnologia à carreira, migrou para a área comercial. Com experiência na venda de publicidade para Spotify, Kwanko e players de retargeting, Júlia é casada e está à espera do primeiro filho. “Estou vivendo um turbilhão de emoções ao mesmo tempo. Foi muito uma surpresa muito feliz e gratificante viver todos esses desafios ao mesmo tempo”, comemora a executiva.

A nova CEO, contará com dois reforços de peso no board da companhia. Paulo Leal, jornalista e publicitário com 35 anos de mercado, assume como vice-presidente executivo do iG. Ele, que foi um dos fundadores do Portal em 2000, acumula passagens por MTV, ESPN, Disney, Estadão, RedeTV, Time for Fun, AlmapBBDO e Dentsu. Já Índio Brasileiro, fundador do UOL e com 30 anos de carreira em empresas como Folha de São Paulo, Bradesco e Starmedia no currículo, assume como vice-presidente de Novos Negócios.

“Nós vamos investir em conteúdos de notícias, finanças, empreendedorismo, futebol e entretenimento, e-commerce e publicidade, bem como estratégia de posicionamento do Portal para acelerar nosso crescimento em 2023. Em 2025, quando completaremos 25 anos, vamos apresentar plano para abertura de capital em Bolsa”, adianta Paulo Leal. “Vamos intensificar a produção de conteúdo junto com a parceria do jornal O Dia, grupo de comunicação vice-líder do Rio de Janeiro, combinando mais de mil notícias diárias de interesse da audiência. Uma potência em geração de conteúdo próprio”, explica o novo VP Executivo do iG.

Os últimos anos da empresa foram dedicados à reestruturação das operações após as várias aquisições da marca, para ganho “musculatura”. “Temos a reputação de um veículo de comunicação que democratizou a internet no Brasil, com o corpo e a cultura de uma startup. O iG tem inovação e disrupção no DNA, muito antes de essas palavras entrarem na moda”, comenta a nova CEO.

“O iG tem awareness positivo de mercado, reunindo verticais e parceiros de sucesso como Último Segundo, iG Gente, iG Queer, Infomoney, Catraca Livre, Grupo O Dia e Grande Prêmio. Vamos ampliar as parcerias com olhar especial para publishers de futebol, carros, empreendedorismo, finanças e economia”, afirma Índio Brasileiro, que completa: “Estamos prontos para retomar nosso crescimento e sermos protagonistas em produção de conteúdo com relevância e pertinência.”

A meta do novo trio gestor do iG é, a curto prazo, dobrar a audiência e o alcance com a produção de ainda mais conteúdo, além do lançamento de produtos. Afinal, prestação de serviço também está no core da companhia. No plano de expansão, está a ampliação da redação, contratação de colunistas e influenciadores, além de novas parcerias que incluem redes sociais e agregadores podcasts e videocasts.

Fotos: Divulgação Julia Corria, Paulo Leal e Índio Brasileiro: unidos pela expansão do iG





As mudanças de agora se somam a investimentos recentes da empresa. No início de junho, vindo da Globo, o publicitário Heitor Selman assumiu como gerente de Produtos Digitais & Growth. Em maio, a especialista em SEO Luciana Puricelli passou a liderar a área no iG.

O setor de venda publicitária também conta com mudanças. Karina Garcia, profissional que liderava operações comerciais do iG há três anos, assume a gerência do departamento, e Rodrigo Francisco, executivo da empresa desde 2018, a gestão de Grandes Contas.

A área de tecnologia segue sob o comando de Anderson Roberto Pinto e Thiago Calil continua como editor-chefe da redação.

O iG foi lançado em 2000, inovando com a viabilização do acesso gratuito à internet no Brasil. Prestes a completar 25 anos de mercado, o Portal alcança mais de 50 milhões de pessoas por mês, sendo 22 milhões apenas no estado de São Paulo, e conta com grandes anunciantes parceiros como Volkswagen, Amazon, Via Varejo, Oi, Evino, Hopi Hari, Sabesp e Samsung. A previsão é de faturamento em 2023 é de R$ 30 milhões e EBTIDA positivo de 32%.