Tomaz Silva/Agência Brasil - 02/03/2023 Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, em sua primeira coletiva de imprensa no cargo

A Petrobras anunciou nesta sexta-feria (28) que irá alterar sua política de dividendos. O Conselho de Administração (CA) realizou uma reunião ontem para estabelecer que a remuneração mínima anual de US$ 4 bilhões para exercícios em que o preço médio do barril de petróleo tipo Brent for superior a US$ 40 por barril.

Além disso, a empresa vai distribuir aos acionistas 45% do fluxo de caixa livre, ou seja, o valor que sobra do caixa gerado com a operação depois de descontados os investimentos.

Essa fórmula só será aplicada caso de dívida bruta for igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor e de resultado positivo acumulado a serem verificados no resultado trimestral apurado.



"O aperfeiçoamento da Política deixa explícito que a fórmula acima será aplicada, a cada trimestre, sobre os fluxos de caixa do consolidado da Companhia do respectivo trimestre. Além disso, foi mantida a distribuição trimestral de remuneração aos acionistas", diz a estatal em nota.

"A Política de Remuneração mantém seu objetivo de promover a previsibilidade do fluxo de pagamentos de proventos aos acionistas, ao mesmo tempo em que garante a perenidade e a sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos da Petrobras, sem comprometer a capacidade de crescimento da Companhia", completa.

Até então, a política de dividendos em vigor previa pagamento de 60% do fluxo de caixa livre caso o endividamento da estatal fosse inferior a US 65 bilhões. No fim de 2021, sob gestão de Joaquim Silva e Luna estatal passou a permitir a antecipação de dividendos.