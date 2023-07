Cassio Gusson Banco Central Europeu eleva juros

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira (27) um novo aumento de 0,25 ponto percentual em suas taxas de juros , em mais um aperto monetário para segurar a inflação na zona do euro.

A taxa de refinanciamento do BCE subiu de 4% para 4,25%; a taxa sobre depósitos, de 3,50% para 3,75%; e a taxa sobre empréstimos marginais, de 4,25% para 4,50%.

A decisão do Banco Central Europeu segue o Federal Reserve (Fed), que também elevou os juros nos Estados Unidos em 0,25 ponto, para um patamar entre 5,25% e 5,50%, na última quarta-feira (26).

"A inflação continua desacelerando, mas esperamos que continue ainda muito alta por bastante tempo", disse o BCE em um comunicado.

"As decisões futuras do conselho diretivo garantirão que as taxas de juros fiquem em níveis suficientemente restritivos por todo o tempo necessário para alcançar a meta de inflação de 2%", acrescenta a nota.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, já havia prometido no mês passado que a instituição aumentaria os juros novamente em julho.

As projeções atuais de inflação na zona do euro apontam altas de 5,4% em 2023, de 3% em 2024 e de 2,2% em 2025.