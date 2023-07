Redação EdiCase Facebook

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (26) a determinação para que Google e Facebook removam anúncios falsos sobre o programa de renegociação de dívidas batizado de Desenrola Brasil.

A medida mira sites falsos que usam propagandas de limpar o nome para aplicar golpes em negativados.

As plataformas terão 48 horas para remover os conteúdos, sob pena de multa de R$ 150 mil por dia. As redes sociais também devem adotar “as cautelas necessárias para que conteúdo dessa natureza não voltem a ser veiculados”.

Em 10 dias, o Google e o Facebook também deverão apresentar um relatório de transparência sobre as medidas adotadas para limitar a propagação desses materiais.

Alguns dos conteúdos patrocinados se fazem passar por intermediários que prometem ajudar na adesão ao programa. Esse suposto serviço é oferecido em sites que fingem verificar se a pessoa tem direito ao benefício ou redirecionam para atendimento personalizado falso no WhatsApp.

Os responsáveis pelas fraudes têm como intenção roubar dinheiro das vítimas, que acreditam estar quitando suas dívidas, além de também buscam obter dados pessoais, como CPF, informações bancárias e detalhes das contas em redes sociais.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu na última quarta-feira (19) uma investigação para apurar golpes online que utilizam o nome do programa de renegociação. De acordo com o MPMG, ao menos seis sites falsos foram identificados.

De acordo com as investigações, os sites falsos fingem ser do Desenrola e oferecem a renegociação de dívidas falsas, com supostas vantagens financeiras. O objetivo dos golpistas é, na verdade, roubar dinheiro das vítimas, que acreditam estar quitando suas dívidas; roubar dados pessoais, como CPF, informações bancárias e dados de contas de redes sociais; e instalar vírus nos dispositivos das vítimas a fim de rastreá-los à distância, podendo aplicar outras fraudes posteriormente.