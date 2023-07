Washington Costa/MF - 12.01.2023 Simone Tebet defende corte de 0,5 ponto percentual nos juros

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira (25) que a taxa de juros "está sufocando e pode matar o Brasil por inanição". Na visão de Tebet, há espaço para o Comitê de Política Econômica (Copom) do Banco Central (BC) reduzir a Selic, atualmente em 13,75% ao ano, em 0,5 ponto percentual.



Em entrevista à rádio CBN, Tebet disse que "há uma coisa muito errada no Brasil" para a taxa de juros estar em patamar tão elevado. Desde agosto do ano passado, o Copom não reduz a Selic.

A próxima reunião acontecerá na semana que vem, e o comitê já indicou, em sua última ata, que pode iniciar o corte dos juros. O esperado pelo mercado, porém, é um corte menor do que o apontado pela ministra, de 0,25 ponto percentual.

"Isso [juros altos] inviabiliza o crescimento do Brasil, o Brasil para. A alta taxa de juros está sufocando e pode matar o Brasil por inanição. Diante desse quadro, não consigo ver outra alternativa do Copom do que baixar os juros", declarou Tebet.





A ministra acrescentou, ainda, que o governo federal está fazendo sua parte, sobretudo propondo um arcabouço fiscal considerado "restritivo" por ela. "Temos transmitido credibilidade com a política fiscal, redução das incertezas, estamos estimulando o crescimento econômico com algumas medidas, enquanto a reforma tributária não vem para poder girar a economia e poder reduzir o desemprego", disse Tebet.



"A única coisa congelada é o que está matando o paciente, os brasileiros, o Brasil e as contas públicas, são os juros. Tudo muda menos a taxa de juros, não faz sentido", completou a ministra.