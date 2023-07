Fernando Santos/BB Tarciana Medeiros

A presidente do Banco do Brasil , Tarciana Medeiros, comemorou neste sábado (21) a implementação da primeira fase do programa Desenrola, que limpou o nome dos negativados com débitos de até R$ 100.

"O primeiro passo já foi dado com a retirada de 2,5 milhões de brasileiros com dívidas de até R$ 100 que tiveram seus nomes excluídos de cadastros negativos", afirmou ela, em postagem no Linkedin. "Com isso, caso não tenham outras pendências financeiras, poderão voltar a fazer um empréstimo ou alugar uma nova casa, por exemplo."

O programa foi lançado na segunda-feira (17) e terá a segunda fase iniciada em setembro, quando poderão ser negociadas dívidas com varejistas.

O atual estágio do programa permite a renegociação de dívidas bancárias adquiridas até 31 de dezembro de 2022 por clientes com renda mensal entre dois salários mínimos e R$ 20.000.

A segunda etapa incluirá os endividados da Faixa 1, que são aqueles que recebem até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único.

Medeiros ressaltou que também é necessário realizar processos para estimular a educação financeira, para que o consumo de crédito aconteça de forma responsável.

"Estamos utilizando nossos canais de comunicação para enviar alertas e dicas sobre o uso responsável do crédito, de forma a conscientizar a sociedade", diz a executiva.