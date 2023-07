Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.09.2019 Caixa

A Caixa Econômica Federal subiu de 96 para 120 meses o prazo para renegociar dívidas no programa "Desenrola Brasil". Banco do Brasil e Santander também adotam a nova data limite de dez anos.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (21), dia que o banco público realizou o "Dia do Desenrola", com mutirão de renegociação por todo o país.

"Vamos observar a demanda e se percebermos a necessidade, voltamos a abrir mais cedo em outros dias", explicou a vice-presidente de Logística, Operações e Segurança da CAIXA, Mônica Monteiro.

O programa ainda está na primeira fase, em que as pessoas com renda de até R$ 20 mil renegociam dívidas bancárias sem garantias do governo federal. Além disso, consumidores com débitos de até R$ 100 terão o nome automaticamente limpo pelos bancos.

Ao contrário do que ocorrerá em setembro na faixa 1 — formada por quem tem renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que esteja inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com dívidas de até R$ 5 mil —, as condições na primeira etapa do programa não foram estabelecidas pelo governo. A única exigência é que o pagamento da dívida possa ser feito em, no mínimo, 12 parcelas.