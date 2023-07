FreePik/katemangostar Sites falsos aplicam golpes usando o nome do Desenrola

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu nesta quarta-feira (19) uma investigação para apurar golpes online que utilizam o nome do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil. De acordo com o MPMG, ao menos seis sites falsos foram identificados.



Ainda não há um levantamento de quantas pessoas foram vítimas dos golpes, mas o órgão já atua para que os sites falsos sejam derrubados da internet.

"Esses golpes são bem perigosos e é importante a gente fazer tanto essa ação de prevenção do crime, quanto a identificação dos criminosos e a derrubada desses sites", afirma o promotor de Justiça Mauro Ellovitch, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) do MPMG.

De acordo com as investigações, os sites falsos fingem ser do Desenrola e oferecem a renegociação de dívidas falsas, com supostas vantagens financeiras. O objetivo dos golpistas é, na verdade, roubar dinheiro das vítimas, que acreditam estar quitando suas dívidas; roubar dados pessoais, como CPF, informações bancárias e dados de contas de redes sociais; e instalar vírus nos dispositivos das vítimas a fim de rastreá-los à distância, podendo aplicar outras fraudes posteriormente.

Como não cair no golpe



Para não cair neste golpe, o MPMG orienta os cidadãos a não clicarem em links e anúncios em redes sociais relacionados ao programa Desenrola, mas sim procurarem os canais oficiais dos bancos.

Nesta primeira fase do Desenrola, as dívidas estão sendo negociadas diretamente com os bancos, em seus canais oficiais. Veja aqui quais são os canais de cada banco participante.

"Faça você mesmo o contato com o seu banco", orienta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). "Fique atento para que não sejam aceitas propostas de envio de valores com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação das dívidas. Reforçamos que somente é possível renegociar as dívidas nos canais oficiais dos bancos", completa.



A Febraban também orienta os clientes a entrarem em contato com os canais oficiais dos bancos se desconfiarem de alguma proposta atraente demais. Se o pagamento for realizado por boleto, é importante checar todos os dados antes de concluir atransação - a mesma dica vale para o Pix.