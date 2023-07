Cassio Gusson Santander

O Santander Brasil em parceria com a Mega Leilões realizará dois leilões de imóveis residenciais e comerciais em agosto, nos dias 1 e 7, às 15h, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados mais de 100 imóveis entre apartamentos, casas, prédios comerciais, lojas/salas, galpão, terrenos e área rural, localizados em diversos Estados.

Dia 01, às 15h: serão leiloados 100 imóveis localizados na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande de Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os lances mínimos variam de R$ 40,7 mil a R$ 1,5 milhão. Vale destacar um apartamento com 52m², na Vila Regente Feijó – SP com lance inicial de R$ 344 mil. Outro imóvel é um apartamento de 279m² na Bela Vista em Porto Alegre – RS com lance inicial de R$ 1,5 milhão. No Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, há uma oferta de outro apartamento de 203m² com lance inicial de R$ 1 milhão. Para a maioria das residências, o pagamento do lance poderá ser à vista com possibilidade de usar o FGTS (imóveis desocupados) como entrada e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.

Dia 07, às 15h: serão leiloados mais de 10 imóveis localizados em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Os lances mínimos variam de R$ 440 mil a R$ 30,5 milhões. Em destaques temos um galpão de 15.706m² na Vila Industrial, em Mogi das Cruzes – SP, com lance inicial de R$ 30,5 milhões, com excelente localização na região. O valor arrematado pode ser pago à vista ou com financiamento com crédito PJ ou PF (prazo mínimo de 36 meses) ou Carta de Crédito de outros bancos.

As informações sobre os eventos estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões e também podem ser acessadas no portal Santander Imóveis . Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.

SERVIÇO

Leilão de imóveis residenciais e comerciais

Data: 01/08

Horário: 15h

Local: Link

Quantidade: 100

Pagamento: À vista, ou financiamento em até 420 meses para imóveis residenciais.

Leilão de imóveis comerciais