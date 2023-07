Antônio Cruz/Agência Brasil - 12/07/2023 Presidente Lula, e a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano

A Caixa Econômica Federal anunciou que irá abrir as agências uma hora mais cedo nesta sexta-feira (21) para auxiliar os clientes inadimplentes a limparem o nome, no âmbito do programa Desenrola Brasil .

O banco realiza amanhã o "Dia do Desenrola", com isso, os clientes poderão renegociar suas dívidas para pagamento à vista, com descontos de até 90% (a depender do perfil), ou parcelamento em até 96 meses.

"A Caixa quer potencializar a renegociação de dívidas. A ação vai de encontro à linha dada pela Fazenda da importância de desnegativar a população brasileira para que as pessoas possam voltar a ter crédito e possam voltar a consumir", afirmou a presidente do banco, Maria Rita Serrano.

O banco vai colocar à disposição todos os 63 mil funcionários. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve acompanhar a ação nos bancos de Brasília, assim como o alto escalão do banco.

Até o momento, o banco já limpou o nome de 225 mil pessoas automaticamente, pois elas tinham débitos de até R$ 100.

Além destes, o banco negociou 10 mil contratos de pessoas inadimplentes. De acordo com a Caixa, 90% deles foram liquidados já com descontos por menos de R$ 2.000. Cheque especial, cartão de crédito e crédito consignado eram as principais causas de endividamento dos brasileiros.

Para negociar a dívida, além das agências bancárias, o correntista pode usar o aplicativo Cartões Caixa, o site da Caixa Desenrola ou os telefones 0800-104-0104 (que também pode ser acionado pelo WhatsApp) e 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas).

A Caixa também vai voltar com o programam "Tudo em Dia", que auxilia clientes do banco, sejam pessoas físicas ou empresas, a quitarem suas pendências.

O volume de contratos que se enquadram nos dois programas de renegociação de dívidas é de 17,8 milhões, com um passivo de aproximadamente R$ 22 bilhões.