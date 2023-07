Divulgação Parceria da Amazon com a Azul vai agilizar entregas para o Sul





A Amazon Brasil ampliou o serviço de entregas aéreas para a região Sul. A empresa aumentou a contratação da Azul Linhas Aéreas Brasileiras para reduzir os prazos de entrega.

Com o novo acordo, consumidores de Porto Alegre passam a receber os pacotes em até um dia útil. Já os de outras seis cidades da região metropolitana da capital gaúcha (Canoas, São Leopoldo, Gravataí, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Campo Bom) terão os prazos de entrega em até dois dias úteis.

“Este é mais um importante capítulo entre Amazon e a Azul, que possibilita que nossos clientes do Rio Grande do Sul recebam seus pacotes de forma ainda mais rápida e eficiente. Nós entendemos que esta região tem grande potencial e, por isso, adotamos o mesmo modelo do acordo que já beneficia os clientes de Manaus, no Amazonas, de Belém, no Pará, e Macapá, no Amapá, desde novembro de 2022. Com a ampliação do acordo, reforçamos nosso compromisso de longo prazo com o Brasil e a nossa promessa de uma experiência de compra positiva aos nossos clientes, com entregas no menor tempo possível”, destaca Alex Cristiano de Paula, líder de Transportes Aéreos na Amazon Brasil.

A ampliação do contrato com a Azul acontece em um momento que o setor de transporte aéreo de cargas está aquecido. De acordo com um levantamento realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em março de 2023 foram transportadas no Brasil mais de 38 mil toneladas de produtos, 5,1% a mais do que a carga aérea doméstica movimentada no mesmo período de 2019, antes da pandemia.

Desde o início da operação, em novembro de 2022 , mais de um milhão de produtos foram transportados para clientes da Amazon da região Norte. Nesta nova rota, com destino a Porto Alegre, as aeronaves cargueiras ATR-72 também partirão com pacotes vindos do Centro de Distribuição da Amazon em Cajamar, em São Paulo.

"Com a nova rota para Porto Alegre, vamos utilizar a amplitude e conectividade de nossas malhas aéreas para otimizar ainda mais as entregas na região Sul do país”, destaca Izabel Reis, diretora da Azul.