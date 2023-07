Divulgação/Nubank Problema no Nubank deixa clientes na mão

Na manhã da última segunda-feira (10), o desenhista e mecânico Flávio Domingos, de 21 anos, realizou um depósito via boleto em sua conta no Nubank. Nesta quinta-feira (13), passados os três dias úteis de prazo máximo, o dinheiro ainda não caiu na conta de Flávio.



"Já fiz várias vezes esse processo e o valor do depósito sempre caía na minha conta no mesmo dia, ou nas primeiras horas do seguinte, durante a madrugada. Porém, desta vez, o prazo foi se estendendo e nada do dinheiro", conta o desenhista, cliente do banco há dois anos e meio, que precisava da quantia para comprar materiais e dar continuidade às suas encomendas.

O caso de Flávio não é isolado. Nas redes sociais, diversos clientes do Nubank estão reclamando de atrasos nos depósitos via boleto.

"Fiz um boleto via depósito, o boleto já consta como liquidado e nada do meu dinheiro cair na conta", escreveu um usuário. "Nunca mais faço depósito no Nubank via boleto. É uma falta de respeito", reclamou outro.

Sem respostas



Uma das principais queixas dos clientes é a de que o suporte do Nubank não dá respostas transparentes sobre como resolver a situação. No caso do Flávio, o atendimento ao cliente do banco disse que há uma "oscilação pontual" e que a "situação está sendo solucionada pelo time responsável".

"As contas estão vencendo e os juros estão sendo cobrados. E estou impossibilitado sem o dinheiro na conta", reclama Flávio.

De acordo com Tábata Fagundes, advogada especialista em direito do consumidor da Securato e Abdul Ahad Advogados, os clientes devem tentar resolver os problemas pela própria ouvidoria do banco, apresentando documentos que comprovem os pagamentos.

Se a situação não for resolvida, ela afirma que o banco pode ter que responder por infração ao Código de Defesa do Consumidor. "Se o Nubank divulga a compensação de boletos em três dias, ele é obrigado a cumprir esse prazo, sob pena de estar violando o Código de Defesa do Consumidor", afirma.



Após contato da reportagem, o Nubank informou que a instabilidade ocorreu em depósitos via boleto realizados nos dias 10 e 11 de julho. "Novas operações já estão sendo realizadas normalmente desde o dia 12", esclareceu o banco.

"Lembramos que a compensação de boletos pode levar até três dias úteis, o que quer dizer que operações realizadas no início da semana podem ser concluídas em breve", completou. O Nubank afirmou, ainda, que "entrará em contato com clientes que tenham sido afetados pela instabilidade e precisarão receber orientações específicas".