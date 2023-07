Lula Marques/ Agência Brasil Reforma Tributária já passou na Câmara

Dois terços (66%) do mercado financeiro acredita que a reforma tributária deve aumentar o bem-estar das pessoas, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (12).

Entre os principais destaques positivos quanto aos impactos da reforma, 76% dos entrevistados acreditam em diminuição da guerra fiscal entre os estados, 71% em melhoria nos resultados do setor industrial e 52% avaliam que haverá melhoria na geração de empregos. Veja:

A pesquisa ponta ainda que, se aprovada, a reforma vai contribuir para queda da taxa básica de juros (Selic). A maioria (54%) dos entrevistados acredita que os juros vão cair com a reforma aprovada.

Todos os agentes do mercado ouvidos pela pesquisa aguardam queda da Selic neste ano. O índice era de 88% em maio. Também é quase unânime que a queda da Selic se dará na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) de agosto (92%).

O governo federal conseguiu aprovar a reforma tributária na Câmara dos Deputados em dois turnos, sendo a primeira votação com 382 votos favoráveis e a segunda, 375.

Com isso, caiu para 24% o percentual de agentes do mercado que acreditam que o governo tem baixa capacidade de aprovar sua agenda no Congresso. Esse percentual era de 39% em maio. Ao mesmo tempo, subiu de 10% para 27% o percentual de entrevistados que avalia como "alta" a capacidade de negociação do Planalto.

A reforma tributária está no Senado. Veja o que esperar da votação: