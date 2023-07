Marcello Casal Jr/Agência Brasil Sites falsos imitam portal do BC

O Sistema Valores a Receber, do Banco Central (BC), ainda tem R$ 7,1 bilhões esquecidos disponíveis para saque. Para retirar o dinheiro, porém, é necessário ter atenção, já que diversos sites falsos estão simulando o oficial para roubar dinheiro das vítimas.



De acordo com a empresa de cibersegurança Kaspersky, os sites imitam o sistema do BC, mas solicitam uma taxa de saque de R$ 97 para liberar o suposto valor, que nunca é pago às vítimas.

Além de perder dinheiro, as vítimas também são induzidas a compartilharem dados pessoais, como CPF, data de nascimento e chave Pix, que podem ser usados posteriormente para aplicar outras fraudes.

A Kaspersky alerta que os golpistas usam palavras-chave iguais às do site do BC nos sites falsos, como "Valores a Receber" e "Gov". Isso faz com que os usuários pensem que a URL é verdadeira, sendo necessário redobrar a atenção.

"No site analisado da fraude, é possível ver uma palavra com a ortografia incorreta. Essa atenção com as palavras, layout da página e até se o site possui outras páginas dentro dele, como abas e seções que podem ser acessadas com mais informações, podem dizer se ele tem traços confiáveis ou não. Um site verdadeiro dificilmente terá erros ortográficos facilmente identificáveis e também as chances de um site íntegro ser uma página única são baixas", alerta Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

Como se proteger do golpe



Para não cair neste golpe, é importante ter em mente que o BC não cobra nenhuma taxa para realizar os saques. Além disso, para evitar fraudes deste tipo, sempre fique atento aos sites e procure as páginas oficiais ao invés de clicar em links recebidos por SMS, email, redes sociais ou WhatsApp. Na dúvida, não passe seus dados pessoais nem faça transferências bancárias.

Para saber se você tem valores a receber, é necessário entrar no site oficial do BC ( clique aqui ), clicar em "Consulte valores a receber" e digitar seus dados pessoais. Se houver quantias a resgatar, o próprio site te encaminhará aos próximos passos.