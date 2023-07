Reprodução/YouTube/TV Senado Rodrigo Pachecho, Fernando Haddad e Arthur Lira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , terá uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para definir como será a tramitação da reforma tributária na Casa. A informação foi divulgada pela assessoria do ministro.

A Câmara dos Deputados aprovou a reforma em dois turnos na última semana. Agora, o governo corre para tentar aprovar o texto no Senado.

A primeira definição necessária é a do relator no Senado. A escolha é considerada fundamental para que não ocorram alterações no texto. Se houver qualquer mudança, será necessário que a proposta retorne à Câmara.

Mesmo assim, seguirá grande a pressão para que o Senado mude a composição do Conselho Federativo, entidade que comandará a destinação da arrecadação do ICMS e do ISS, que são impostos estadual e municipal, respectivamente.

Além disso, Pacheco e Haddad devem tratar da definição do relator do “voto de qualidade” no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) no Senado. A medida também foi aprovada na Câmara na última semana.

Já quanto ao arcabouço fiscal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que a votação se dará apenas em agosto.