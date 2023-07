Cotistas do FGTS têm direito a taxas mais baixas?

Outra mudança foi o aumento do valor máximo do subsídio, que passou de R$ 47,5 mil para R$ 55 mil. Esse subsídio está disponível para as faixas 1 e 2 do programa, que são destinadas a famílias com renda familiar de até R$ 4.400. O benefício é válido para pessoas que possuem uma conta vinculada no FGTS há pelo menos três anos.