Faixas de renda

As pessoas da faixa 1, de menor renda, têm direito a unidades habitacionais subsidiadas, construídas com recursos provenientes do Orçamento Geral da União. Já as demais faixas têm acesso a financiamentos facilitados - as taxas de juros são menores para a faixa 2 e maiores para a faixa 3.