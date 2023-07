Lula Marques/ Agência Brasil - 23/03/2023 Arthur Lira que votar pautas econômicas hoje

Após a aprovação da reforma tributária , o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta sexta-feira (7) que o Projeto de Lei (PL) do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) e as alterações do arcabouço fiscal do Senado podem ser votados ainda hoje no plenário da Casa.



"Depois de um dia duro de articulação e a votação concretizada, após muitos anos, da reforma tributária, penso que dá para iniciar um novo ciclo de matérias. Espero que a Câmara possa concluir a votação dos destaques, tão logo o quórum seguro seja alcançado", disse Lira.

O presidente da Câmara se reúne com líderes para decidir se as demais votações podem acontecer ainda nesta sexta-feira. "Se os líderes se derem por satisfeito com relação ao mérito das matérias, eu acho importante [que as votações aconteçam hoje] porque vai ter reunião do Copom no início de agosto".

No começo de agosto, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) se reúne para definir a taxa básica de juros da economia brasileiro, atualmente em 13,75% ao ano. A aprovação do arcabouço pode influenciar na decisão do Copom, incentivando o corte dos juros.





Se todas as matérias forem votadas nesta sexta-feira, os parlamentares entram em recesso, retornando apenas em agosto.



Segundo Lira, a votação do PL do Carf é "base para o arcabouço", e deve acontecer primeiro. Já a respeito do arcabouço em si, o presidente da Câmara diz acreditar que a votação será mais tranquila, já que o texto já foi votado e falta apenas analisar as mudanças realizadas pelos senadores.