Reprodução TV ANASPS Alessandro Stefanutto, novo presidente do INSS

O novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto , nomeado nesta quarta-feira (5), disse que quer convocar mais 2.144 aprovados no concurso de 2022 para técnicos do seguro social. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

Ele alerta, no entanto, ainda ser necessário que o governo garanta verba para formação e admissão dos novos funcionários, o que já estaria sendo discutido.

O ex-presidente interino do INSS, Glauco Fonseca Wamburg, t inha o mesmo desejo , mas queria convocar mais 250 candidatos que integram o cadastro reserva do certame que nomeou mil técnicos do seguro social. Além disso, afirmou que pediu um novo edital com 1,6 mil vagas para seleção de analistas de nível superior.

O INSS convocou, em junho, mil novos profissionais para uma jornada de 40 horas semanais e salário inicial de R$ 5.905,79.

A autorização para a nomeação dos primeiros aprovados foi publicada pela ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck em junho.



Os candidatos nomeados estão cumprindo as seguintes etapas: apresentação de documentos pessoais, certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), concluído até a data da posse, e avaliação médica, inclusive com a apresentação de laudos e exames.

Atenção: os candidatos que tiveram os nomes publicados no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 14 precisam se apresentar na gerência-executiva escolhida no ato da inscrição no concurso até o dia 13 de julho. Ou seja, 30 dias após a publicação no DOU. Caso percam o prazo, a nomeação será tornada sem efeito.