FreePik Anvisa impede venda de sal da marca Carrefour

Em decisão publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (5), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) proibiu a venda, distribuição, fabricação e utilização do lote 22992 de sal da marca própria do Carrefour .

Segundo a Anvisa, o sal obteve um resultado insatisfatório para o teor de iodo (abaixo do limite estabelecido por lei).

O iodo é acrescentado ao sal para evitar doenças, como o bócio, que aumenta o volume da tireoide, glândula localizada no pescoço.

Em nota enviada ao iG Economia , o Carrefour declarou que solicitou imediatamente a retirada do lote das lojas, e que realiza análises recorrentes em todos os produtos de marca própria. Segundo a empresa, o produto citado foi testado em maio deste ano, e, na ocasião, as amostras analisadas estavam dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa.

Confira o posicionamento completo:

"Informamos que realizamos análises recorrentes em todos os nossos produtos de marca própria. O produto citado foi testado em maio deste ano, e, na ocasião, as amostras analisadas estavam dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa.

Reforçamos ainda que solicitamos imediatamente a retirada do produto do lote 22992 em todas as lojas que o mesmo encontra-se disponível e que estamos em contato com o fornecedor para apurar o fato."