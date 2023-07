pixbay Veja quem tem direito ao saque das cotas

Trabalhadores que têm cotas do PIS/Pasep disponíveis têm mais um mês para fazerem o saque, que termina no dia 5 de agosto. No início de junho, a Caixa Econômica Federal liberou R$ 25,4 bilhões em cotas disponíveis a 10,5 milhões de trabalhadores.



Se o saque não for feito até a data limite, o valor é transferido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o Tesouro Nacional. Depois disso, os trabalhares têm cinco anos para fazer uma nova solicitação de retirada junto à União.



Quem tem direito às cotas do PIS/Pasep

Pessoas que trabalharam com carteira assinada, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, no período de 1971 a 1988 que ainda não sacaram suas cotas dos PIS/Pasep têm direito ao benefício.

O saque integral também está disponível para beneficiários legais de trabalhadores falecidos que tinham cotas do PIS/Pasep a sacar.

Como sacar as cotas do PIS/Pasep



Para fazer o saque dentro do prazo, não é necessário ir a uma agência da Caixa, já que todo o processo pode ser feito online. Basta acessar o aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS , e ver se há um aviso na tela principal.

Se aparecer a mensagem "Você possui saque disponível", é só clicar sobre ela e selecionar "Solicitar o saque do PIS/Pasep". Depois, basta escolher a forma de saque, que pode ser presencial ou via crédito em conta, e clicar em "Confirmar saque".



Já no caso de trabalhador falecido, o beneficiário pode acessar o aplicativo, ir em "Meus Saques" e, depois, em "Outras Situações de Saque". Em seguida, é necessário clicar em "PIS/Pasep - Falecimento do Trabalhador" e enviar os documentos necessários para conseguir realizar o saque.