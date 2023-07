Divulgação Gabriel Galípolo

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado sabatina nesta terça-feira (4) as primeiras indicações do governo federal para a diretoria de Política Monetária e de Fiscalização do Banco Central (BC). Os nomes indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram Gabriel Galípolo e Ailton Aquino.

Se as autoridades sabatinadas pela manhã na CAE tiverem suas indicações aprovadas, a pauta do Plenário já está prevendo que os nomes sejam analisados e votados à tarde.

Para serem aprovados ao cargo, eles precisam conseguir o voto favorável de 41 senadores. Se passarem, Galípolo e Aquino ocuparão os cargos por 4 anos. Há ainda a possibilidade de recondução por igual período.

Os nomes devem fazer peso às críticas do governo contra a taxa básica de juros nas reuniões do BC. A Selic está em 13,75% ao ano e vem sendo alvo de ataques da maioria dos integrantes da administração federal.

Galípolo é secretário-executivo do Ministério da Fazenda, segundo cargo mais importante na pasta após o de Fernando Haddad, e foi indicado para ser diretor de política monetária do BC.

Já Aquino dos Santos é servidor de carreira do BC e foi indicado ao cargo de diretor de fiscalização da instituição. Se assumir o posto de diretor, será o 1º homem negro a integrar a cúpula da autoridade monetária.